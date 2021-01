Covid-19: la Bourgogne-Franche-Comté semble avoir évité le risque de flambée après les fêtes

En cours de déploiement dans les Ehpad et accessible aux professionnels de santé de plus de 50 ans, la vaccination sera ouverte à partir du lundi 18 janvier aux personnes âgées de plus de 75 ans et à celles atteintes de pathologies à haut risque (cancer, maladie rénale chronique sévère).

« La campagne vaccinale monte ainsi en puissance, et, compte-tenu des contraintes liées aux caractéristiques des vaccins disponibles, va s’effectuer à ce stade au sein des centres de vaccination mis en place sur tout le territoire », indique l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté.

Selon l’ARS, plus de 18 400 personnes ont été vaccinées dans la région, où plus de 70 centres seront opérationnels ce 18 janvier, répartis dans les huit départements.

Plusieurs dispositifs de prise de rendez-vous ont été mis en place.

La personne éligible à la vaccination est incitée à :

Se renseigner localement, auprès de son médecin traitant, son pharmacien, sa mairie, afin d’obtenir les coordonnées du centre de vaccination le plus proche de chez soi et prendre rendez-vous directement par téléphone

Effectuer sa prise de rendez-vous sur internet, en se rendant sur le site www.sante.fr : l’internaute sera dirigé vers la fiche du centre de vaccination le plus proche de chez lui, qui lui permettra d’accéder à la plateforme de rendez-vous en ligne dédiée à ce centre ;

Se faire accompagner dans cette démarche en ligne par ses enfants, petits-enfants, proches et aidants pour les personnes qui ne seraient pas à l’aise avec l’outil numérique

Contacter le numéro vert national 0800 009 110 (ouvert tous les jours de 6h à 22h) pour être redirigée vers le standard téléphonique du centre le plus proche de chez elle ou obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.

« La vaccination de ces premiers publics prioritaires va nécessairement prendre plusieurs semaines, avertit l’ARS. La prise de rendez-vous ne pourra être immédiate pour tout le monde. Afin que chacun puisse accéder à la vaccination, la campagne se poursuivra dans le temps et des créneaux supplémentaires de rendez-vous seront ouverts à mesure que le rythme des livraisons de vaccins, qui dépend du rythme de production des laboratoires, augmentera. »