Covid 19: avec 200 patients hospitalisés, le préfet et la responsable de l’ARS appellent à la vigilance

Le préfet du Territoire de Belfort et la déléguée territoriale de l’ARS (agence régionale de santé) ont publié ce mercredi soir un communiqué commun dans lequel ils appellent à la vigilance face à l’épidémie de covid

« A l’approche des fêtes de fin d’année, comme en tout temps, la vigilance de chacun et l’application stricte des gestes barrières reste absolument nécessaires pour lutter efficacement contre la covid-19 et prévenir une nouvelle accélération de la circulation du virus en début d’année 2021 », indique ce communiqué.

« Le virus circule toujours très activement dans le Territoire de Belfort et les capacités d’accueil de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) arrivent à saturation. Les indicateurs de circulation virale restent très préoccupants dans le Nord Franche-Comté avec un taux d’incidence bien plus élevé qu’au niveau national (plus du double) et régional : 295 cas pour 100 000 habitants dans le nord Franche-Comté contre 139 en France et 238 en région.

Un taux qui s’établit, depuis désormais plusieurs mois, bien au-dessus du seuil d’alerte de 50 /100 000 habitants et ce malgré les mesures de confinement et de couvre-feu mises en place.

Près de 200 patients sont actuellement hospitalisés à l’HNFC pour une forme grave de la covid dont 25 en réanimation.

160 personnes sont décédées à l’hôpital depuis octobre dernier (200 décès étaient recensés à l’HNFC lors de la première vague).

Chaque jour l’Hôpital Nord Franche-Comté accueille de nouveaux patients atteints de la covid 19. Cet afflux de patients couplé à l’activité habituelle des urgences entraînent aujourd’hui une saturation des capacités d’accueil de l’établissement hospitalier qui doit, avec un personnel particulièrement éprouvé ces dernières semaines par la charge de travail, constamment procéder à des réorganisations de services pour accueillir les nouveaux malades ».