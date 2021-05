Covid-19 : 50 000 personnes ont reçu une dose de vaccin dans le Territoire de Belfort

Le centre de vaccination mobile est toujours ouvert également. Jusqu’au 28 mai, il est à Bessoncourt. Du 31 mai au 4 juin, il sera au gymnase de Châtenois-les-Forges ; 550 doses de premières injections qui sont ouvertes (RDV au 0 805 690 784, possible du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30). « Il est à noter que toutes les personnes âgées de plus de 18 ans, sans restriction, pourront être vaccinées dans le centre départemental dès le lundi 31 mai », informe le conseil départemental du Territoire de Belfort. Les doses proposées par le centre de vaccination mobile sont exclusivement Pfizer-BioNTech et Moderna.

« Pour les publics les plus isolés de plus de 75 ans et bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et qui éprouveraient des difficultés pour se déplacer vers les centres de vaccination, le Département rappelle qu’il propose de prendre en charge le coût du déplacement, du départ jusqu’au retour au domicile », indique également le Département.