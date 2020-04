Coronavirus : l’armée en soutien de l’agence régionale de santé

Deux militaires de la base aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains assistent également la cellule logistique de l’ARS, à Dijon (Côte-d’Or). C’est « un officier logisticien [qui] assiste la responsable pour la planification de gestion des flux entrant et sortant, et le lien avec la chaîne de commandement en cellule régionale d’appui et de pilotage sanitaire (CRAPS) [et] un sous-officier logisticien adjoint, [qui] participe à la gestion directe des flux et des stocks ». Ces deux hommes ont été déployés pour six semaines. « Ils apportent un soutien précieux et très apprécié́ à l’équipe constituée de personnels ARS et de deux pharmaciens mis à disposition par l’Observatoire des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques », apprécie l’ARS.

En étudiant les données de la pandémie dans la région (infographie ci-dessous), on observe une baisse de la pression sur les services hospitaliers, même si elle reste forte. Concernant les patients accueillis en réanimation, les données de ce lundi 20 avril correspondent à celles observées début avril. Du 4 au 16 avril, cette donnée dépassait 270, atteignant même 295 personnes en réanimation le 7 avril. Depuis le 16 avril, cette donnée décroit.