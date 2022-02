Construire de nouveaux EPR, un défi pour la filière nucléaire

« Nous avons tiré les leçons de la construction d’EPR en Finlande, où il est aujourd’hui achevé, et en France à Flamanville », a assuré pour sa part Emmanuel Macron. L’Élysée reconnaît les déboires rencontrés sur le chantier normand mais les attribue à la « perte de compétence due à une interruption trop longue du flux de construction de réacteurs ». Un constat largement partagé par les industriels, qui regrettent un « trou » dans le programme nucléaire français entre la mise en service du dernier réacteur à Civaux à la fin des années 1990 et la mise en chantier de Flamanville en 2007. Du côté de l’exécutif, on estime qu’on « n’est plus dans cette situation » de pertes de compétences.

Pour tirer les leçons des dérives de Flamanville, EDF a mis en place un plan d’excellence pour l’ensemble de la filière et les industriels vont par exemple ouvrir une école de soudure – une des spécialités qui avait fait défaut à Flamanville. Il faudra pourtant bien passer à la vitesse supérieure pour les nouveaux chantiers. Le président de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Bernard Doroszczuk, a demandé « un véritable plan Marshall ». Le secteur, qui compte 220 000 salariés, compte sur les annonces du président pour embaucher. « On avait du mal à embaucher parce que les gens nous disaient : quel est votre futur? Et là on a un futur et je pense que ça va attirer les talents », espère Valérie Faudon. EDF prévoit déjà de recruter près de 3 300 personnes dans le domaine du nucléaire cette année, dont 1 600 ingénieurs.