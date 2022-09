Confluence : « l’impréparation » du Département pointée du doigt [enquête]

Si une jauge avait été définie, il n’y avait pas pour autant de système de contrôle, s’étonne un élu. Pourquoi n’a-t-on pas mis alors en place une billetterie gratuite, sur réservation ? « Si nous faisions un système de billetterie, nous étions obligés de fermer le site », répond le Département. Or, il concevait Confluence comme une fête familiale et populaire, avec des possibilités de venir en fin d’après-midi au village gourmand et de repartir avant le spectacle par exemple. Sans restriction. Le Département a été surpris par l’affluence. « Nul n’avait imaginé un tel succès », argumente le Département dans un communiqué de presse. La campagne de communication a pourtant été très forte et a largement dépassé les frontières du Territoire de Belfort, répondant à l’ambition du projet, comme on peut le lire dans cette note sur le choix du prestataire : « Développer le rayonnement du Territoire de Belfort en France et à l’international. »

En termes de sécurité, on regrette ici et là des organisateurs mal identifiés, un site peu adapté à l’affluence et à l’événement. « Si une seule personne avait fait un malaise, cela aurait été une catastrophe », raconte un spectateur. « On a eu beaucoup de chance, cela aurait pu être pire en termes d’affluence s’il avait fait beau », remarque-t-il. On ne peut que repenser à l’ouverture des Eurockéennes, le 30 juin, à la tempête et au besoin de conserver cette voie en cas de problème. « Ce raté final ne me surprend pas, observe Francis Cottet, délégué syndical Force ouvrière au Département, ancien élu de gauche au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Il confirme l’état général du Département : de l’impréparation dans tout. »

Cette impréparation est sur de nombreuses lèvres. Un sentiment d’un spectacle fait à la va-vite, à la dernière minute. Et que la note aux membres de la commission d’appel d’offre, consultée par Le Trois, ne peut que renforcer. Elle présente le prestataire retenu pour l’événement. Mais c’est la date qui interpelle : le 13 juin. 89 jours seulement avant l’événement. Et un observateur avisé de la vie politique belfortaine de s’étonner du peu d’argumentations transmises dans cette note sur le prestataire et son projet. « Le mémoire technique a été réalisé de manière à répondre précisément à l’appel à projet, peut-on lire sans plus de détails. Un texte introductif fait référence à l’importance de célébrer le centenaire du département en positionnant le projet dans son contexte. Le programme est attractif, varié et pluridisciplinaire entre le théâtre de l’eau, le concert et le show pyrotechnique pour finir. » En tout, l’argumentation fait 21 lignes.