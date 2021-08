Commissariat de Belfort : un nouveau dispositif d’accueil mis en place

« Chaque jour, on a au moins 1 victime de violences conjugales, intra-familiales ou sexuelles qui vient chez nous. Tous les mois, on recense 40 à 50 dossiers. L’accueil est plus que primordial. Que ce soit pour une plainte, mais même pour une simple déposition. On est en train de se former pour mettre en place des relais avec des associations, avec des fiches de liaison pour mieux assurer le suivi des victimes » raconte la commandante.