Colonel Helleu : « Nous observons une baisse des interventions liées aux activités courantes et une hausse liée à l’épidémie »

La pandémie du coronavirus Covid-19 a un impact certain sur notre quotidien. Il en est de même pour les pompiers. Le confinement de la population modifie fortement leurs interventions. Des opérations de plus en plus liées à la pandémie. Comme de nombreux Français, ils témoignent aussi de leur solidarité. Entretien avec le colonel Stéphane Helleu, directeur du service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90).