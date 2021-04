Covid-19 : les enseignants vont recevoir des auto-tests

En millions, le nombre d’auto-tests commandés et acheminés vers les écoles. « Ils permettent de compléter les tests naso-pharyngés et salivaires, afin d’identifier dans les meilleurs délais d’éventuels cas positifs, de casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination et ainsi apporter un outil supplémentaire à la sécurisation du milieu scolaire », indique l’Éducation nationale dans un communiqué de presse. Les professeurs et personnels de l’Éducation nationale et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), recevront deux auto-tests par semaine à réaliser chez eux. Dès le 10 mai, les lycéens de plus de 15 ans pour réaliser un auto-test par semaine « au sein de leur établissement avec accord parental et sous la supervision des personnels de santé volontaires de l’Éducation nationale et de médiateurs « lutte anti-covid » qui s’ajouteront aux 1 700 médiateurs déjà recrutés ».