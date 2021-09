« Cette double compétence commerce et technique fait la réussite de l’Esta »

Laure Viellard – Sur la partie pédagogique, qu’il soit motivé par les matières scientifiques. On n’apprend pas de l’électronique, de la technologie et on ne passe pas du temps à faire des schémas si on n’a pas une appétence pour la technique. La partie commerciale/business, c’est quelque chose que l’on apprend au fil de l’eau. On grandit. On parle mieux. Et on sait leur apprendre. La technique, il faut en avoir le goût dès le départ. Et surtout, il faut avoir envie de travailler dans l’industrie.

Jacques Jaeck – Il faut aussi avoir l’envie de voyager et de l’ambition, l’envie d’évoluer.