Cédric Perrin : « L’Europe a plus avancé en trois jours qu’en trente ans »

Sénateur du Territoire de Belfort et membre de la délégation française à l’assemblée parlementaire de l’Otan, Cédric Perrin expose son analyse sur l’Otan, l’Europe et les conséquences sur l’élection présidentielle face à la situation ukrainienne et l’invasion russe. Le parlementaire est également vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat.