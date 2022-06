Bruno Vermot-Desroches : « Les dégâts à venir seront de plus en plus importants »

Même s’il est difficile de tout quantifier, comme je le disais, il n’en reste pas moins que le réchauffement est avéré. Les 7%, c’est à peu près ce que l’on constate. Il fait de plus en plus chaud et les moyennes de précipitations augmentent. Les événements deviennent plus fréquents et plus intenses, on le voit bien. Dans nos projections, on distingue que les épisodes de pluies seront plus intenses et plus violents dans les 50 prochaines années. C’est ce qu’on pressent, s’accompagnant de dégâts qui seront de plus en plus importants. Notamment à cause des inondations.