Bourgogne-Franche-Comté: l’épidémie repart, mais avec des effets encore limités sur les hôpitaux

« L’épidémie continue de regagner du terrain dans la région, du fait de la contagiosité accrue du variant delta, indique l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté dans son bilan hebdomadaire de ce 30 juillet. L’incidence en population générale a plus que doublé par rapport à la semaine précédente et s’établit à 95 pour 100 000 habitants. La génération des plus de 65 ans voit son taux d’incidence augmenter également (19 sur la même période), mais dans une moindre mesure grâce à sa forte couverture vaccinale. Les 19-35 ans sont les plus impactés, l’épidémie explose chez les plus jeunes avec un taux d’incidence de plus de 300. Le nombre de décès depuis le début de l’épidémie s’établit à 4856 en établissements de santé et à 2298 en établissements médico-sociaux. »