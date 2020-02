Bientôt, un ticket commun aux réseaux de bus du nord Franche-Comté

Optymo dans le Territoire de Belfort. EvolitY dans le pays de Montbéliard. Et maintenant le réseau de transport du pays d’Héricourt, qui assure un service à la demande entre Héricourt et l’espace médian. À l’échelle du nord Franche-Comté, les réseaux de transport sont autant fragmentés que les réalités administratives. Et il n’est pas simple de voyager de l’un à l’autre. Aujourd’hui, 19 000 personnes résidant dans le nord Franche-Comté effectuent pourtant quotidiennement un déplacement domicile-travail en passant de l’un des trois territoires à un autre. Et on ne compte pas les étudiants, ni les déplacements liés aux loisirs, comme ces Belfortains qui se rendront au stade Bonal, à Sochaux, ce mardi soir, pour assister au quart de finale de la coupe de France entre Belfort et Rennes. « Les gens se déplacent principalement avec leur voiture individuelle », déplore Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération et du pôle métropolitain. Mais s’ils n’abandonnent pas leur voiture au profit des transports en commun, c’est que les ruptures de charges sont trop contraignantes pour voyager d’un territoire à un autre.