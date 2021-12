Bethoncourt. Commémoration de grande ampleur pour les 150 ans de la bataille de la Lizaine

A l’occasion des 150 ans de la bataille de Lizaine, l’association du patrimoine de Bethoncourt a proposé en 2019 à la Ville de commémorer avec ampleur les 150 ans de la bataille de la Lizaine, l’une des dernières batailles majeures de la fin de la guerre de 1870-1871.

Les commémorations auraient dû se tenir début 2021, mais elles avaient dû être annulées à cause des mesures sanitaires. Cette fois, l’événement pourra se tenir, à l’exception du vernissage et de la reconstitution de la bataille. Du 10 au 16 janvier auront donc lieu de nombreuses interventions avec les scolaires pour perpétuer la mémoire, ainsi que des visites de lieux combats ou encore l’attribution d’un prix « goncourt de Bethoncourt » pour les travaux de restitution. Des conférences se tiendront, des timbres spéciaux seront édités et une commémoration devant le monument aux morts, qui vient d’être rénové, aura lieu.

Mais le cœur du projet, c’est surtout une grande exposition. Elle en est « l’élément principal », selon la Ville de Bethoncourt. Ouverte au public de 12h à 18h en semaine et de 10h à 18h le week-end, l’exposition propose de plonger dans la vie en 1870. Pour connaître, ou se souvenir du contexte de la guerre et ses conséquences, de chaque côté du Rhin. Cette exposition sera aussi l’occasion de montrer « les événements et la vie dans le Pays de Montbéliard durant le conflit, vus par plusieurs acteurs de la guerre ». Par des hommes, des femmes, « parfois surprenants », selon le communiqué. Par des locaux, également, impliqués dans cette guerre, ou pendant les trois jours de combat. Passant de Georges Frédéric Contejean, soldat bethoncourtois, à Barbe Lugbull, soignante à la ferme du Mont Chevis. De Charles Lalance, maire de Montbéliard arrêté pour faits de résistance, à Jules Viette, maire de Blamont, qui mit en place une unité combattante.

Ce moment de commémoration est adressé à tous. Pour découvrir un bout de son histoire locale, ou d’approfondir ce que l’on sait déjà sur cette bataille.