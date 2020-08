Besançon: Gérald Darmanin annonce la reconduite à la frontière de la famille de l’adolescente violentée

Les parents, l’oncle et la tante d’une adolescente musulmane bosniaque qui l’ont violemment frappée et tondue à Besançon, parce qu’elle fréquentait un chrétien d’origine serbe, « seront reconduits à la frontière, car ils n’ont rien à faire sur le sol national », a assuré dimanche Gérald Darmanin. « Dès la fin de la procédure judiciaire, ils seront reconduits à la frontière, car ils n’ont rien à faire sur le sol national », a tweeté le ministre de l’Intérieur. L’entourage de M. Darmanin a précisé à l’AFP que les quatre mis en cause seront concernés par cette mesure d’expulsion.

Les parents de la jeune fille de 17 ans, son oncle et sa tante ont été placés jeudi sous contrôle judiciaire en attendant leur procès, à l’automne, devant le tribunal correctionnel de Besançon pour « violences sur mineur en présence de mineurs et en réunion ».

Ils avaient été interpellés lundi par la police, alertée par le petite-ami de l’adolescente, après l’avoir rouée de coups et avoir tondu ses cheveux. Ses parents, arrivés de Bosnie-Herzégovine en 2017, n’acceptaient pas qu’elle veuille se marier avec son petit-ami, un Serbe chrétien habitant dans le même immeuble à Besançon.