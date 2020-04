Belfort : une voiture de police incendiée devant le commissariat

« On sent que la tension augmente depuis quelques jours », reconnaît un policier. Les contrôles et les verbalisation, liés au respect des mesures de confinement, sont mal vécus. Il y a des « insultes » et des « regroupements », apprend-on auprès de la police. Les policiers ont subi des caillassages dans la nuit du 16 au 17 avril. Cette présence policière renforcée doit gêner « certains trafics », estime une source connaissant le dossier. « C’est un tout », poursuivent les services de police, estimant que c’est le jeu d’une minorité. « Elle fait l’amalgame et estime que ce sont les policiers qui empêchent de sortir ».

« Malheureusement, la connerie n’a pas de masque », tance de son côté le syndicat de police Alliance, dans un tract du bureau régional, diffusé en fin de matinée. « La sécurité, les policiers en sont garants », poursuit le document, qui appelle : « Halte à la haine anti-flic. » À l’échelle nationale, le syndicat déplore que « le confinement ne s’applique pas à tous », écrit-il dans une lettre adressée au ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner. « Dès le début du confinement, l’émergence de violence à Chanteloup, Saint-Denis, Creil et plus récemment Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), poursuit la lettre, semble avoir laissé la place à un embrasement quotidien pour les policiers. » Pour certains, l’évènement belfortain serait un écho aux heurts de Villeneuve-la-Garenne, après l’accident samedi d’un motard impliquant la police et dont les circonstances demeurent floues rappelle l’Agence France Presse. « Il faut une certaine détermination pour venir devant un commissariat en pleine nuit comme cela, souffle toutefois la délégation départementale du syndicat Alliance. C’est inquiétant. »

« Depuis quelques jours, dénonce de son côté Damien Meslot, maire de Belfort, un petit groupe d’individus, ultra minoritaire, multiplie les actes de violence urbaine dans le quartier des Résidences. » Le maire demande au préfet « de renforcer les moyens alloués à la police nationale sur Belfort afin de faire cesser ces agissements pour protéger la sécurité. » La préfecture du Territoire de Belfort a justement demandé et obtenu un renfort. De sources concordantes, on confirme l’arrivée d’une demi-compagnie de CRS ce mardi soir.