Belfort : une manifestation du 1er-Mai solidaire des grévistes de General Electric

Pour rappel, les employés de la branche nucléaire de General Electric sont mobilisés pour bloquer la sortie d’une turbine à vapeur à destination de l’Angleterre. L’objectif : l’abandon du plan de sauvegarde de l’emploi, proposé par la direction de l’entreprise et qui menace toujours 144 postes. Les grévistes peuvent compter sur le soutien d’élus locaux à l’instar de la maire de Valdoie, Marie-France Cefis. “Je manifeste, en tant qu’élue mais surtout en tant que Terrifortaine, pour apporter tout mon soutien aux employés. On sera derrière eux jusqu’à la fin et on les encourage à ne rien lâcher”, confie la maire. Avec l’aide de ces adjoints, la représentante de la commune de Valdoie n’a pas hésité à fournir des abris pour la mise en place du blocus.

Dominique Thiriet, secrétaire général CGT à General Electric, est revenue sur la lettre de Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, en réponse à la demande d’un moratoire pour trouver une solution de substitution au PSE. “Notre mouvement est plus que symbolique et tout le monde est concerné par ce qui se passe ici”, explique le représentant syndicale aux manifestants. Une collecte de fonds pour soutenir le blocus a d’ailleurs eu lieu en clôture de manifestation.

Un mouvement de soutien au blocus est d’ailleurs prévu mercredi prochain.