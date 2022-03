Belfort : une extension à la donation Maurice-Jardot pour créer un pôle muséal

En tout, trois espaces seront déclinés : une salle d’exposition temporaire donnant sur rue, une salle d’exposition permanente donnant sur le square, avec un espace dédié aux beaux-arts, aux arts graphiques et au donateur Camille Lefèvre. « Jusqu’ici, les collections d’art graphique ne pouvaient pas être exposées car les conditions de conservation ne le permettaient pas », souligne Marc Verdure, conservateur des musées de la Ville de Belfort. Dans ce nouveau projet, une salle en bois, adaptée en termes d’humidité et de lumière, sera conçue. Ensuite, la galerie enterrée reliant les deux bâtisses servira aussi de hall d’exposition. « Le futur musée misera sur une certaine abondance, avec plusieurs niveaux d’accrochage de tableaux sur les cimaises, et sur un parcours chronologique », résume Delphine Mentré.

Parmi les collections qui intégreront le musée : quelque 6 900 œuvres dont les gravures d’Albrecht Dürer, des œuvres de Frédéric Auguste Bartholdi, une salle sur le paysage après l’impressionnisme, représentant l’orientalisme, le portrait et l’intime… Des estampes, des sculptures contemporaines et une salle sur le régionalisme. De quoi contenter les amateurs d’arts et initier les plus frileux. « Un espace pédagogique pour les scolaires sera décliné avec une terrasse contrôlée pour dessiner dehors ». Coût des travaux : 5 325 229 euros. Nous bénéficions de soutiens et de subventions pour ce projet qui représentent environ 70 % du budget », précise Damien Meslot.