Belfort : une cité éducative pour accompagner les jeunes des quartiers prioritaires vers l’égalité des chances

Belfort vient de rejoindre les 200 cités éducatives déjà effectives en France, portées par le ministère de la Ville et du Logement, l’Etat et l’Education nationale. Une distinction qui doit permettre de mettre le paquet sur l’accompagnement des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), en leur apportant un cadre solide pour avancer dans leur parcours scolaire. Et ensuite, pour trouver un emploi. Pour se faire, les cités éducatives comptent sur un tas d’acteurs : écoles, services publics, entreprises, université, infirmiers et infirmières scolaires, conseillers d’orientation, associations, structures culturelles. Car pour les aider – tous les acteurs présents ce jeudi 7 octobre pour la mise en marche du dispositif dans l’une des maisons de quartiers à Belfort – s’accordent pour dire qu’il faut que tout le monde s’y mette. « Si on se cantonne à l’école, cela ne fonctionne pas. Les enfants ont souvent des difficultés qui dépassent le milieu scolaire. L’ouverture vers l’extérieur est nécessaire », expose Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort.

À Belfort, le dispositif est d’autant le bienvenu qu’un Belfortain sur 5 habite dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Parmi eux : 40% ont moins de 25 ans. «La question de l’éducation et de la prise en charge des enfants et des jeunes est donc un enjeu majeur pour la cohésion sociale de notre département », tancent dans un communiqué la préfecture, la Ville et le rectorat.

Concrètement, ce sont 900 000 euros sur trois ans qui sont attribués pour mener des projets pour accompagner les jeunes des QPV. 900 000 euros répartis entre 35 projets distincts, partagés entre 20 établissements, 2 536 écoliers et 1 330 collégiens. Pour les définir, « un diagnostic très long » s’est mis en place, explique Nathalie Albert-Moretti, rectrice de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Un diagnostic qui a permis de retenir six axes sur lesquels les jeunes avaient besoin de recevoir de l’aide. Parmi eux : l’accompagnement pour l’entrée à l’école. Une meilleure prise en charge psychologique. Un meilleur accès à la culture. Au numérique. À une bonne alimentation, notamment en proposant des petits-déjeuners équilibrés aux enfants et jeunes les plus défavorisés. En encourageant les pratiques sportives. En mettant en place un parcours citoyen pour apprendre à respecter l’égalité femmes hommes. Tout ça avec un but : gommer les disparités et encourager l’égalité des chances.