Belfort rend le port du masque obligatoire dans les zones les plus fréquentées

« La circulation de la covid-19 a longtemps diminué depuis la sortie de confinement et cela nous a permis de retrouver peu à peu une vie normale dans le respect des gestes barrières, indique le communiqué de la Ville de Belfort publié ce lundi 17 août. Néanmoins, depuis plusieurs jours les indicateurs montrent que le virus circule à nouveau plus activement dans notre région. En effet, le seuil de vigilance a été franchi cette semaine avec un taux d’incidence égal à 11,1 pour cent mille pour un seuil fixé à 10, et un taux de tests positifs égal à 1,5% pour un seuil fixé à 1%. Notre expérience nous impose d’agir immédiatement pour éviter une reprise de la pandémie. C’est pourquoi, afin de protéger la santé de tous tout en préservant la vie sociale et économique belfortaine, le maire de Belfort a décidé en concertation avec la préfecture de prendre un arrêté municipal temporaire rendant obligatoire le port du masque dans les zones à forte concentration de personnes. »

L’arrêté entrera en vigueur le vendredi 21 août et prendra fin le dimanche 18 octobre 2020.

Une signalisation sera installée pour chacun des accès à ces zones afin de rappeler que le port du masque y est obligatoire.

Dans ce communiqué, Damien Meslot, maire de Belfort, indique que « C’est une décision difficile à prendre, car le port du masque en extérieur n’est pas quelque chose de naturel et je sais qu’elle peut parfois agacer, mais c’est une décision dans l’intérêt de tous. Le virus regagne du terrain et il nous faut réagir : le port du masque obligatoire en extérieur permet de freiner la circulation de la maladie. Si nous ne voulons pas réduire à néant nos sacrifices du confinement, alors j’appelle à respecter strictement cette mesure et je sais pouvoir compter sur le sens des responsabilités de chacun, à l’image du comportement exemplaire du plus grand nombre pendant le confinement. »

Le maire précise que la police municipale privilégiera dans un premier temps la sensibilisation pour aider à transformer le port du masque en réflexe. « Dans un second temps, la sanction se généralisera en cas d’infraction » poursuit Damien Meslot.

Selon le communiqué de la Ville, un arrêté préfectoral a également été pris en concertation avec la Ville de Belfort pour rendre le port du masque obligatoire lors de la braderie du 29 août et du marché aux puces.