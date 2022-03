Belfort : reconnaître un faux billet en 3 astuces au lycée Courbet

Des hologrammes permettent aussi de vérifier la fiabilité d’un billet. Sur la valeur du billet : l’encre est dotée d’un déroulé de couleur légèrement irisé. De même sur la bande, côté droit. « La bande brille et prend les couleurs de l’arc-en-ciel », détaille Marie-Claire Staquet. Les élèves s’interrogent : pourquoi de faux billets ne pourraient-ils pas reproduire toutes ces caractéristiques ? Tout simplement parce que cela coûterait trop cher. « Payer 50 euros pour un billet qui n’en vaut que 20, ce n’est pas la peine. Du coup, les faux billets sont toujours de moins bonne qualité.» Elle en distribue aux élèves. Effectivement, ils le voient de suite. Tout simplement à la texture : ils ne craquent pas. Ne brillent pas. « On le voit direct à la couleur ! », s’exclame une élève. En tout, l’atelier aura duré une heure. « C’est désormais votre rôle : en parler autour de vous. Car si tout le monde savait reconnaître des faux billets, les contrefaçons ne circuleraient plus », a conclu la directrice de la Banque de France.