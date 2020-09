Belfort : mise en scène très politique pour la rentrée du Grrranit

La crise sanitaire ébranle l’univers de la culture. Mais « le théâtre vie de crises », insiste Fabienne Cardot, en citant Jean Vilar. « Il a besoin de se transformer », et cela « prouve qu’il est vivant », poursuit-elle. « Dans ces moments difficiles, il est encore plus important de permettre aux gens d’avoir une vie culturelle », assure de son côté Damien Meslot, qui rappelle que les subventions ont été maintenues à l’institution. Eleonora Rossi a présenté sa saison sous le signe de « l’innovation », après une crise sanitaire « qui nous invite à nous remettre en question ». Et en insistant : « Une scène nationale qui ferme, c’est la démocratie qui meurt. » Pour la présentation, elle a fait venir plusieurs artistes, dont Mathilda May, « une metteur en scène inouïe ». Elle vient proposer Monsieur X, interprété par Pierre Richard (8 janvier). Pendant la pièce, où il est seul sur scène, il ne prononce pas un seul mot intelligible. Une marque de fabrique pour la metteur en scène. Il baragouine. « Mais par la musique, on reconnaît l’intention », explique Mathilda May. « Son regard transforme le réel. Ou c’est le contraire », glisse-t-elle. Sans parole, les gestes sont d’autant plus parlant. »

Autre temps fort, La Question, mise en scène par Laurent Meininger et interprété par Stanislas Nordey, directeur du théâtre national de Strasbourg (1er et 2 février). Il interprète l’histoire vraie d’une journaliste algérien, Henri Alleg, emprisonné et qui a été torturé. Il raconte. « C’est un texte paradoxalement joyeux, qui donne de l’espoir », confie Laurent Meininger. « Une scène nationale doit s’emparer de ce sujet », estime-t-il. « J’ai lu ce texte à 14 ans, confie pour sa part l’interprète. C’est un texte de formation. Il m’a construit dans mon regard sur le monde. » La pièce sera présentée pour la première fois à Belfort glisse Eleonora Rossi. Dans cette saison, une nuit du rap est aussi programmée. Une nouveauté. « C’est un genre peu représenté dans les scènes nationales », regrette Eleonora Rossi, qui a notamment programmé un tremplin pour les groupes de la région, et un concert de D.Ace (15 mai). Une nuit de l’humour est programmée le 2 avril et la scène nationale veut construire une soirée spéciale, en mai, où l’objectif sera de réfléchir au monde. Les classiques d’une scène nationale sont aussi là, avec des concerts de musique classique et du jazz. Le Granit accueillera également le 7 avril le ballet du théâtre de Bâle. La billetterie est ouverte depuis le 2 septembre.