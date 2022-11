Belfort : l’installation de la patinoire du Mois Givré fait débat

L’explosion des coûts de l’énergie provoquera sur 3 ans une augmentation comprise entre 5,7 et 16,8 millions d’euros. Des mesures ont été actées par la mairie de Belfort, pour réduire cette hausse, dont l’extinction des éclairages publics entre 1 h et 5 h, baisse du chauffage des piscines, l’extinction nocturnes de l’éclairage public des zones d’activités, la coupure des chauffages des halles de marché (lire notre article). D’autres mesures sont à l’étude.

Dans ce dossier, l’opposition a proposé une nouvelle série d’actions et Mathilde Regnaud, élue d’opposition du groupe En commun pour Belfort, a notamment questionné l’intérêt de maintenir le Mois Givré, « tel qu’il existe actuellement », ciblant notamment la production de neige artificielle place d’Armes et la production de glace pour la patinoire de la place Corbis. « Ce sont des quantités énormes d’eau que nous consommons chaque mois de décembre », interpelle-t-elle. Et de rappeler que c’est aussi une « dépense énergétique importante » pour maintenir la glace, surtout si la température est douce. Selon elle, il faut « supprimer la neige place d’Armes et la patinoire place Corbis ». Elle invite à faire la fête autrement, « pour que nous soyons assurés de pouvoir la faire encore des tas d’années ». Une étude du CNRS, adaptant à la France les conclusions du Giec (lire ici) indique que d’ici 2100, l’augmentation de la température sera de + 3,8 °C par rapport au début du XXe siècle (lire l’étude).