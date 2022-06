Belfort : l’expérience concluante d’une prépa au professorat des écoles dès la licence

Le parcours a été construit avec le lycée Concordet de Belfort. Il y avait une volonté de « s’associer », apprécie Olivier Jouffroy, le directeur de l’UFR STGI. « C’est un objet étonnant qui permet de communiquer entre lycée et université, valide Alain Berna, le proviseur du lycée Condorcet, avant de rappeler : Rare sont les cursus qui allie université et lycée. » « C’est une magnifique victoire », a salué la rectrice, Nathalie Albert-Moretti, heureuse de constater que l’on dépasse les préjugés entre le secondaire et l’enseignement supérieur.

Au lycée, les cours visent à reprendre les bases et à renforcer la culture générale. « C’est en adéquation parfaite avec les enjeux de l’enseignement d’aujourd’hui et de demain », relève Alain Berna. Les étudiants ont suivi des cours de mathématiques, de français, évidemment, mais aussi d’histoire-géographie, de philosophie, de sciences, de technologie, de langue, d’arts plastiques ou encore d’éducation physique et sportive. « C’est une formation très solide sur les fondamentaux de l’enseignement primaire, bien organisé dans le temps », remarque Olivier Jouffroy. Au-delà d’un parcours double, ce dispositif propose une entrée progressive dans l’enseignement supérieur. « On est suivi de près », aime Marine, l’une des étudiantes. « Il y avait aussi l’ambition de ne pas laisser sur la route des étudiants qui ne pouvaient pas beaucoup investir dans leurs études », replace également l’inspecteur général.