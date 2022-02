Belfort : l’Etat investit pour créer une école de production dans la métallurgie

Un appel à projet a été lancé en mai 2021 par le gouvernement dans le cadre du programme Territoires d’industrie. Le but : doubler le nombre d’écoles de production d’ici fin 2023. 34 dossiers ont été retenus, dont celui de Belfort, porté par l’union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) de Franche-Comté.

Le projet est de créer une école de production dans le secteur de la métallurgie à Belfort. Jean-Philippe Kohler, président de l’UIMM Belfort-Montbéliard a annoncé qu’une étude d’opportunité sera livrée en juillet pour dévoiler le futur positionnement de cette école. « C’est une bonne nouvelle pour notre territoire, pour les industriels locaux qui recrutent régulièrement dans les métiers de production industrielle », argue le président de l’UIMM. Alstom, Lisi, MGR Monnier Energies, Mplus Group ont d’ailleurs soutenu le projet.

A cet effet, l’Etat attribue une enveloppe de 50 000 € pour financier les études et un chef de projet qui permettront de mettre en place un modèle économique, une structure juridique et de définir le contenu pédagogique de la formation. « Cette école permettra de former des professionnels des métiers de la production dans le secteur de la métallurgie dans notre département », s’est réjoui la préfecture.