Belfort : les policiers tirent la sonnette d’alarme sur les masques

Dans une tribune publiée dans le journal belge La Libre, la correspondante à Hong Kong pour Le Monde, RFI et Radio France, Florence de Changy, s’étonne du discours qu’elle entend à l’égard du masque. Elle a également publié ce texte sur le blog de Mediapart, en l’adressant directement à Martin Hirsch, directeur de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). « Je suis (…) ahurie d’entendre les autorités sanitaires françaises continuer d’affirmer que le masque ne sert à rien ou à presque rien. Cela me semble grave et dangereux alors qu’il faudrait au contraire inciter tous les Français à en porter, pas seulement le corps médical et les forces de l’ordre », écrit-elle dans sa tribune. Puis de poursuivre : « Il faut donc promouvoir le port du masque comme un acte citoyen d’intérêt collectif. Dans une épidémie, chacun devrait se considérer comme porteur potentiel, et protéger les autres de soi, pas l’inverse. C’est ce message qu’il me semble important de faire passer. » Un message que le syndicat Alliance développe à son échelle.

Lorsqu’il n’y aura plus de masques au commissariat, le syndicat invite les policier à « se retirer des missions qu’ils jugeront dangereuses pour eux, en l’absence de matériel ». Et Sébastien Garcia de conclure : « Nous sommes déterminés là-dessus. »