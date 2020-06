Belfort : les demandes de la CCI pour la reprise économique

« Dès que vous voyez une grue qui tourne, c’est une entreprise qui perd de l’argent. » Avec cette image, Alain Albizati, p-dg de l’entreprise du bâtiment Albizzati Père et fils, installée à Danjoutin, résume parfaitement la situation de la reprise économique pour les entreprises françaises. La reprise est lente. Et coûteuse. On estime à 15 % la baisse de la productivité liée au déconfinement progressif et à la mise en place des protocoles sanitaires.

À la chambre de commerce et d’industrie, lundi, aucun des élus de la CCI 90 ne remet en doute l’importance des mesures sanitaires, le confinement acté au mois de mars ou encore la décision d’un déconfinement progressif. Mais ils interpellent sur les fragilités des entreprises à l’heure de la reprise, lente, et de la disparition des mesures de protection actées au cœur de la crise sanitaire. Cette crise a été « un bouleversement total », constate Alain Seid, le président de la chambre consulaire. Pour ce dernier, il faut d’ors et déjà se projeter sur une nouvelle normalité, dans laquelle les habitudes de consommation risquent d’être modifiées. Il pense au poids de l’achat en ligne. À celui de la vente à emporter. Ou encore au poids du télé-travail. C’est l’enjeu de leurs requêtes : créer les conditions pour passer la crise, tenir dans la durée et préparer l’avenir. « Nous allons pouvoir avancer si les conditions économiques mises en places par le Gouvernement correspondent à la vraie vie, insiste-t-il Nous serons là, sur le devant de la scène, pour demander ce que nous avons besoin. »