Belfort: le TedX revient en novembre, sous le signe de la confiance

Les organisateurs du TedX de Belfort ont confiance en l’avenir et en la maîtrise à venir de la crise sanitaire : ils viennent, ce jeudi 20 mai, d’annoncer la tenue de la 7e édition belfortaine programmée au vendredi 19 novembre. Après s’être déroulé au théâtre de Belfort, à la salle des fêtes et à la Maison du Peuple, le TedX se tiendra au parc des expositions de Belfort. Une perspective qui réjouit Christian Arbez, directeur de la CCI de Belfort et cheville ouvrière du TedX belfortain : le parc des expositions permet d’accueillir 1400 personnes pour ce type de manifestation (la Maison du Peuple a permis d’accueillir presque 1000 personnes pour la dernière édition en date). Et dans l’éventualité ou les conditions sanitaires imposeraient une jauge limitée pour le public, cette capacité d’accueil devrait permettre de maintenir la manifestation malgré tout.

Autre avantage de ce lieu : il offre des espaces de restaurations adaptés à cette manifestation : une salle sera spécialement dédiée au buffet. Le TedX, c’est en effet aussi des interventions des « speakers » sur scène, mais c’est aussi une opportunité de rencontres avec ces mêmes speakers, mais aussi avec les partenaires, le public les organisateurs : tous se retrouvent lors des deux instants conviviaux que constituent l’entr’acte, puis le buffet de fin de soirée.

Le thème retenu pour cette 7e édition est la confiance : confiance en soit, confiance en les autres, confiance en l’économie, en l’entreprise, en l’information. Si Christian Arbez ne veux pas encore citer de noms, il évoque une trapéziste victime d’une chute et qui est maintenant championne du monde de handibike ; une Européenne qui a épousé un sherpa et est devenue elle-même sherpa ; un spécialiste des monnaies et des crypto-monnaies ; un spécialiste de la cyber-sécurité ; un journaliste de The Economist ; le créateur des restaurants « Dans le noir », où les clients sont servis par des handicapés, mais sont privés d’un de leurs sens : la vue. Des speakers de la région sont également pressentis : un intervenant de l’UTBM et peut-être un entrepreneur.

Le nombre de « speakers » est habituellement de 12; il pourrait passer cette année à 14.