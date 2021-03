Belfort: le taux d’incidence s’emballe, les vaccinations reprennent

Le conseil départemental du Territoire de Belfort indique de son côté que le centre mobile se déplacera vendredi et samedi à Vescemont (90 doses de primo-vaccination et 90 rappels), où il reste des créneaux disponibles.

La semaine prochaine, les dates et les lieux de vaccination sont les suivants :

22, 23 et 24 mars : Novillard (foyer intercommunal des 4 villages, 12 rue sur le Rond) ;

25 et 26 mars : Lachapelle-sous-Chaux (salle communale, 2 rue du Rhôme).

« Pour cette semaine du 22 mars, 510 doses de premières injections seront proposées pour la semaine via le centre mobile, soit 100 doses environ par jour, à destination de l’ensemble des habitants du Territoire de Belfort répondant aux critères », indique le conseil départemental.

Il n’y aura pas de secondes injections proposées la semaine prochaine par le centre mobile et il n’y aura pas de vaccination samedi 27 mars.

Pour prendre rendez-vous pour le centre mobile : plateforme téléphonique ouverte de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi et le samedi de 9 h à 13 h au 0 805 690 784.

Enfin, pour les publics les plus isolés de plus de 75 ans et bénéficiaires de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) ou de la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) et qui éprouveraient des difficultés pour se déplacer vers les centres de vaccination, le Département rappelle qu’il propose de prendre en charge le coût du déplacement, du départ jusqu’au retour au domicile. Les personnes qui bénéficient des prestations d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) pourront, ainsi, solliciter leurs structures pour organiser le transport et les accompagner vers le centre de vaccination le plus proche.