Belfort : le nouveau préfet sensible aux conséquences de la guerre sur les industries du territoire

Lors de sa première rencontre avec la presse, ce lundi après-midi, le nouveau préfet du Territoire de Belfort s’est placé dans la continuité de son prédécesseur. En août 2020, Jean-Marie Girier annonçait trois objectifs majeurs : sécurité, ruralité et emploi. Dans la même lignée, Raphaël Sodini les a déclinés sous cette forme : sécurité, ruralité et enjeux de coexistence. « Ce ne sera pas facile de succéder à Jean-Marie Girier et de faire mieux. Il a beaucoup fait pour le territoire, notamment sur la crise, le plan de relance et les relations avec les collectivités locales », plaisante-t-il.

Auparavant préfet délégué pour l’égalité des chances dans les Yvelines, il analyse et compare encore les différences majeures entre le territoire qu’il vient de quitter et le Territoire de Belfort : « Sur la sécurité, j’ai conscience que le problème est plus contenu ici que dans les Yvelines. Cependant, il existe. On m’a informé de problèmes de deal et de violences intra-familiales. » Une priorité qu’il entend affirmer dès demain à l’occasion de ses premiers déplacements pour la journée du droit des femmes.

Il a également à cœur de faire vivre les valeurs démocratiques. De lutter contre le séparatisme. « Ce sont des problématiques que j’ai beaucoup rencontrées auparavant », narre le nouveau préfet. Quant à la ruralité, il avoue avoir encore beaucoup à découvrir. « Tout cela est nouveau pour moi », expose-t-il. Mais il affirme, tout comme son prédécesseur, vouloir travailler fortement avec les élus locaux et les collectivités sur cette question.