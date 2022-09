Belfort : le maire annonce des mesures énergétiques pour économiser 1 million d’euros par an

« Sur la période 2023-2027, on estime une hausse des énergies entre 70 et 120 % », expose gravement Damien Meslot, maire de Belfort. Le coût actuel de l’énergie, aujourd’hui, est de 2,7 millions par an pour la Ville de Belfort et 1,9 million pour le Grand Belfort. Les augmentations entre 2023 et 2025 pourraient conduire à des prix compris entre 5,7 millions et 16,8 millions d’euros pour la Ville de Belfort. Tandis que pour le Grand Belfort, les coûts pourraient monter entre 6,5 millions et 19,6 millions, estime le maire.

« Ce ne sont que des estimations. Nous sommes incapables de savoir les coûts réels », souffle Damien Meslot. Mais en somme : il faut commencer à économiser. Sinon, cela se ressentira grandement « sur les impôts », somme le maire. Si les finances, étudiées au dernier compte administratif, sont bonnes pour la Ville (11 millions d’euros) et pour l’Agglomération (7,9 millions) « elles pourraient être consommées par l’augmentation des prix de l’énergie d’ici 2 ans », avise Damien Meslot.