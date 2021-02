Belfort: le Fimu 2021 reporté du 9 au 12 septembre

Où en sera-t-on avec la crise du covid entre le 20 et le 24 mai, dates auxquelles le Fimu était programmé ? Bien malin celui qui pourrait répondre à cette question. Face à cette incertitude, les organisateurs et la Ville de Belfort ont décidé de le reporter à la rentrée, du 9 au 12 septembre. Le maire de Belfort, Damien Meslot, l’a officialisé ce matin, samedi 6 février, lors d’une conférence de presse organisée à la mairie. « C’est la meilleure façon d’assurer un Fimu de qualité, a expliqué Damien Meslot. On veut un vrai Fimu, pas un Fimu dégradé ».

L’enjeu est d’éviter les jauges de public trop restrictives, les mesures de précaution qui compliqueraient trop l’organisation et qui nuiraient trop à la convivialité de ce festival gratuit et très familial. Damien Meslot précise toutefois : « On est légalistes ; on respectera les mesures prises par les autorités », que ce soit le pot du masque s’il est toujours en vigueur en septembre, mais aussi un éventuel test PCR pour les artistes invités du monde entier, voire une période de quarantaine.

Mais, selon le maire et son adjointe à la culture, Delphine Mentré, la perspective d’un report qui pourrait signifier la sauvegarde de cette 34e édition est ressentie par un vrai soulagement aussi bien par les quelque 300 bénévoles que par les partenaires du festival. « Tout le monde a tellement envie que l’activité culturelle recommence que les gens sont très motivés, près à tout pour s’engager dans une édition programmée en septembre », explique en substance Damien Meslot. « Et cela soulage d’être dans l’attente d’information tous les quinze jours », complète Delphien Mentré.

Le maire de Belfort espère ainsi faire du Fimu l’évenement-phare d’une rentrée culturelle à l’aube d’une année scolaire que chacun espère la plus proche possible de celle du « monde d’avant ».

Le week-end retenu correspond au week-end d’intégration de l’UTBM, l’IUT Mosel accompagnera le Fimu via un projet tutoré et la filière Carrières sociales devrait s’y investir également.