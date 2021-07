Belfort: le Département valide une enveloppe de 29,4 millions d’investissements

Pour l’opposition, Bastien Faudot a « pris acte des dépenses sociales [engagées] compte tenu crise sanitaire et s’en est réjouit ». Il a proposé de mettre en place « un plan d’urgence sanitaire » dans le cadre duquel les étudiants qui ont perdu leurs petits boulots seraient sollicités pour de l’aide aux devoirs ; l’installation purificateurs air dans les collèges ; et la mise à disposition de à l’Etat des collèges pour permettre la vaccination des élèves et des personnels.

Florian Bouquet a répondu en indiquait qu’il demanderait à sa vice-présidente en charge de l’éducation d’étudier la faisabilité.

Samia Jaber s’est interrogée sur une enveloppe supplémentaire de 572 000 euros pour « l’accueil enfants qui nous sont confiés » en demandant s’il s’agissait de nouvelles places. Et, revenant sur l’épisode de la Villa des Sapins à Valdoie, elle a estimé que « nous mettons en danger des enfants qui nous sont confiés par le juge » Elle a regretté « ce qui s’est passé en matière de violence des enfants, incompétence des encadrants, légèreté dans la gestion, turn-over des éducateurs, parfois dépassés car ils ont parfois subi des violences des enfants. (…) Pouvons-nous considérer que la protection que nous devons aux enfants est garantie à la Villa des Sapin ? »

« Ces 572 000 euros sont destinés à l’accueil des enfants en situation extrêmement complexe de la Villa des Sapins, aujourd’hui à ASEA Bavilliers », a expliqué Florian Bouquet, tout en précisant que « la Villa des Sapins fermée purement et simplement. Elle ne rouvrira pas ». Le président a même évoqué des décisions de justice imminentes, qui devraient engendrer ensuite des décisions préfectorales dans ce dossier. « On a identifié des besoins extrêmement importants pour une quinzaine d’enfants de 0 à 6 ans. Nous sommes en pleine réflexion pour proposer des services ad hoc ; c’est un sujet extrêmement important. Les besoins sont immenses .»