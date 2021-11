Belfort : l’attribution du marché du mobilier urbain soulève des interrogations

« Je ne m’amuse pas à chaque ville ratée à écrire une lettre. Mais là, c’était trop », narre Philippe Girod, président de l’entreprise Girod Médias. Entreprise Franc-Comtoise, la société Girod Médias a répondu à l’appel d’offres lancé par la ville de Belfort durant l’année 2020 pour renouveler son marché de mobilier urbain pour les quinze prochaines années.

La société explique : « Nous équipons les villes avec des mobiliers que nous installons et entretenons régulièrement. Nos prestations et mobiliers sont financés avec les recettes publicitaires que nous obtenons de la part d’annonceurs locaux et nationaux. » Avant de poursuivre : « Nous versons de surcroît généralement à ces villes des redevances annuelles dans le cadre de de ces marchés. »

A Belfort, deux entreprises étaient en course pour ce marché. « Il a été demandé à chacun des soumissionnaires de verser une redevance financière annuelle à la ville dans une volonté de partage des recettes publicitaires », explique Philippe Girod, président de l’entreprise. La société Girod Médias a proposé la somme de 248 248 € hors taxe par année. Soit 4 468 000 € pour les 15 années. Le marché a pourtant été attribué à Jcdecaux, qui proposait le versement d’une redevance annuelle de 140 000 € hors taxe. Sans remplacement par du matériel neuf. Ce que Girod Médias proposait dans son appel d’offres. « En faisant ce choix, la Ville s’est privée d’une recette de 1 950 000 euros qu’elle aurait pu déduire des impôts locaux », pointe le président.