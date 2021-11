Belfort : la station Virgin Radio menacée de fermeture

Laurent Lemaire, délégué syndical CFDT pour Paris et régions, analyse le PSE. « D’habitude, les locales font remonter des dividendes allant jusqu’à cinq millions d’euros par an. L’an passé, la vie s’est arrêtée avec les confinements. Les locales n’ont rapporté que 3,6 millions d’euros. » Il poursuit : « Et maintenant, nous sommes sanctionnés à cause de ça. Nous sommes formellement opposés à ce plan. »

Outre Belfort, c’est aussi Besançon qui est menacé de fermeture. Et dans le Haut-Rhin : Colmar. Mulhouse, dans le plan, devrait relater l’information colmarienne, belfortaine et bisontine. « En fermant trois à quatre stations locales, le journaliste de la grande ville qui prend le relais va devoir piller les sites de la PQR pour avoir des informations. On ne peut pas accepter ça d’un point de vue déontologique », pointe le délégué syndical. « C’est injuste. La locale est une vraie richesse quand on sait s’en servir, mais la stratégie Lagardère est d’aller vers une uniformisation de l’information. Il ne faut pas s’étonner que l’audience ne soit pas bonne. »

Jean-Charles Fontlupt, délégué syndical CGT Régions explique que, pour le moment, « tout repose sur le CSA (conseil supérieur de l’audiovisuel). Il est le maître des horloges ». Une réunion aura lieu ce mardi au sujet du PSE avec le comité européen et les représentants élus du personnel. En 2015, le groupe Lagardère avait déjà tenté de faire fermer des stations : une décision qui avait été retoquée par le CSA.

Sollicité, le groupe Lagardère, n’a pas souhaité répondre à nos questions.