Belfort : la place du Forum renommée place Jacques-Chirac

La place du Forum, devant la bibliothèque municipale Léon-Deubel de Belfort et derrière le centre commercial des 4-AS, sera bientôt débaptisée. Elle sera renommée place Jacques-Chirac, en l’honneur de l’ancien président de la République (1995-2007), disparu en septembre 2019. La municipalité voulait nommer un lieu de la cité du Lion en « hommage à un grand homme d’État qui a marqué son temps », dixit Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort.. La consultation offrait quatre possibilités : place du Forum ; groupe scolaire Châteaudun ; place d’Armes ; place de l’Arsenal. C’est la place du Forum qui a recueilli l’adhésion.

2 715 votants se sont exprimés. La place du Forum recueille 50,9 % des suffrages (1 382 votes), le groupe scolaire Châteaudun, 21,1 %, la place d’Armes 15 % et la place de l’Arsenal, 8,6 %. Ce choix « permettra de mieux identifier la place du Forum qui aujourd’hui est un lieu trop peu connu à Belfort », estime Damien Meslot, dans un communiqué. La date de l’inauguration de la place n’est pas encore connue. Elle se fera en présence de la fille de l’ancien président, Claude Chirac.

Ce vendredi, dans un communiqué, la gauche républicaine et socialiste (GRS) s’est dite favorable « à ce que le nom de Jacques Chirac soit associé à un espace public dans notre ville », écrit-elle, conformément à une « tradition républicaine ». Elle regrette toutefois que la méthode implique de débaptiser un lieu et que les modalités du vote permettent à « n’importe quelle personne rentrant dans le hall de la mairie ou se rendant sur le site internet de la ville [de] voter qu’elle soit Belfortaine ou habitant ailleurs en France, et donc de décider d’effacer de notre mémoire urbaine des noms de lieux rattachés à l’histoire de Belfort ». GRS proposait de nommer une rue du futur quartier de la ZAC de l’hôpital en l’honneur de Jacques Chirac. Elle suggérait de baptiser une autre rue en l’honneur de Valéry Giscard d’Estaing, disparu en décembre 2020 et président de la république de 1974 à 1981.