Belfort : la future place de la République aura 2 côtés piétonnisés

La nouvelle place de la République devrait être prête à l’automne 2023, selon le calendrier de la Ville de Belfort. Ses travaux doivent débuter à l’automne 2022 selon le même calendrier, renseigné sur le site internet de la collectivité.

La concertation mise en place par la municipalité pour choisir le scénario de réaménagement vient de se clore ; elle a duré trois semaines. C’est l’option « Grand jardin » qui est retenue, avec 70 % des votes. 1 484 voix ont été exprimées en ce sens contre 635 pour le scénario « Trois rues », explique la municipalité dans un communiqué. « La mobilisation des habitants est à la hauteur des enjeux de ce projet ; faire de Belfort une ville encore plus belle, plus attractive et plus agréable à vivre », apprécie Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort

Dans ce projet, deux côtés de la place (contre aucun aujourd’hui) seront piétonnisés, « afin de donner un maximum de place aux piétons, entre la rue des Nouvelles et le débouché de la rue du Manège et devant la salle des fêtes et le tribunal (tout comme la rue du Repos) », détaille le communiqué. « La circulation se fera à l’arrière de la salle des fêtes, rue Georges-Pompidou et l’intersection entre les rues de la Cavalerie et du Docteur-Fréry sera modifiée pour permettre de sortir de la vieille ville », ajoute le communiqué.

La place doit être végétalisée, proposer de larges parvis pour mieux valoriser les bâtiments, des parterres enherbés et fleuris sont prévus, ainsi qu’un miroir d’eau. Le monument des Trois-Sièges doit aussi être mieux mis en valeur. « Les Belfortains ont choisi de redonner toute sa grandeur à la place et de la transformer en un véritable lieu de vie », précise Jean-Marie Herzog, adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des aménagements publics.

La mairie précise que toutes les places de stationnement du parking de l’Arsenal seront ouvertes au public, garantissant 80 places supplémentaires. « Elles seront rendues payantes, tout comme les rues Frédéric-Auguste-Bartholdi, de l’Ancien-Théâtre, Henri-Metzger et le parking de la rue Georges-Pompidou », précise la mairie. « Cela permettra de libérer du stationnement pour les commerces », estime Damien Meslot. Cela doit « compenser » les places de stationnement de la place de la République.