Belfort : la CPME 90 demande aux manifestants de respecter le droit de commercer

La CPME90, dans son communiqué met l’accent sur le social : « Nous sommes encore dans le tunnel de la crise. Le sujet de la santé est essentiel mais celui de faire vivre notre économie aussi ! Voulez-vous voir vos commerces préférés disparaître, usés par une crise sanitaire aux conséquences économiques qui les a mis à genoux, ne tenant que par le seul espoir de voir redémarrer leur activité avant le retour des charges et des remboursements ? »

Le communiqué poursuit : « Manifestants ! Nous entendons certains d’entre vous nous répondre que les commerces ne sont en fait que des boutiques de grandes enseignes. Oui ! C’est parfois vrai. Pour autant dans ces boutiques, il y a majoritairement des franchisés indépendants et probablement quelqu’un de votre entourage qui est employé dans l’une de ces boutiques. Manifestants ! Voulez-vous ajouter à cette crise sanitaire, une crise économique et sociale ? Nous sommes bien évidemment convaincus que non ! » La confédération, appelle, enfin, les manifestants à ne pas se comporter comme « les moutons d’une poignée anonyme de loups, plus motivés par le buzz que par la cause ». Une demande est formulée, à la fin de ce communiqué : celle de faire de nouveaux « choix de parcours » pour les manifestations. « Nous savons être imaginatifs dans le respect du contexte et de l’environnement. Nous en appelons à votre sens du respect et de l’imagination », conclut le communiqué.