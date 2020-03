Belfort : la CCI lance un site dédié au covid-19

https://www.covid19-entreprises90.fr/Toutes les équipes de la CCI du Territoire de Belfort sont mobilisées sur cette crise. Chaque jour, c’est plus de 50 chefs d’entreprises qui contactent la CCI sur des questions individuelles et très particulières. La crise sanitaire engendre une crise économique et le réseau des CCI, à la demande du ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, intervient comme interlocuteur de premier niveau des entreprises du département. Notre intervention permet non seulement de renseigner les entreprises sur les mesures mises en œuvre à leur profit, mais également de les aider dans toutes leurs démarches. Pour faciliter toutes les démarches, apporter de la clarté et renseigner un maximum de chefs d’entreprise en temps réel, nous avons donc décider de mettre en place un site internet dédié à la crise du coronavirus covid19-entreprises90.fr qui reprend les documents, formulaires, contacts, etc. des partenaires des entreprises. Parmi ces informations, on retrouve par exemple celles de la BPI, de la Banque de France, des assureurs, des services de l’Etat, etc.