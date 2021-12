Belfort : interdiction localisée de manifester samedi 18 décembre

La préfecture annonce de très fortes affluences ce samedi. « Déambulation de la fanfare, spectacle sur glace pouvant ressembler jusqu’à 500 personnes, ainsi que la « course de l’illuminée », susceptible de rassembler jusqu’à 1 500 personnes », pointe le communiqué de la préfecture.

De plus, elle informe qu’ après les événements du 6 novembre dernier, où des manifestants se sont introduits dans les locaux de l’Est Républicain , et en raison du plan Vigipirate, plusieurs endroits seront interdits aux manifestations publiques de 14h à 20h.

Place d’Armes

Faubourg de France, entre le Faubourg de Montbéliard et l’intersection de la rue des Capucins et de la rue Michelet, rue Proudhon et rue Jules Vallès

Place Corbis

Faubourg des Ancêtres

Le communiqué alerte que d’autres interdictions devraient être prises dans les semaines à venir dans le cadre des festivités familiales de fin d’année et en particulier des événements organisés dans le cadre du Mois Givré. « Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, à savoir six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende pour les organisateurs, et, s’agissant des participants, une contravention de quatrième classe », précise la préfecture.