Belfort : infirmière, elle change de vie pour reprendre la boulangerie familiale Lescuyer

Le store jaune de la devanture offre un peu d’ombre au passant, ce jeudi de canicule, devant la boulangerie Lescuyer. À l’intérieur, l’odeur du pain embaume l’espace. Dans cette petite boulangerie de charme, Caroline est présente avec sa maman, Sylvie, qui raconte en s’installant dans l’arrière-boutique : « Nous avons passé 33 ans ici ». Jusqu’à la retraite de son mari, prise le 1er avril de cette année, elle était conjointe collaboratrice. Elle a désormais laissé la place à sa fille, pour prendre le poste de vendeuse jusqu’à sa retraite. « Nous avons eu du mal à passer le flambeau », partage-t-elle. « Surtout mon mari, je ne pensais pas qu’il y arriverait.» Mais les choses se sont adoucies lorsque c’est leur fille, Caroline, qui a proposé de reprendre la boulangerie.

La jeune patronne a commencé en 2015 en tant qu’infirmière à Montbéliard, au Mittan. Un métier passion. « Quand j’ai commencé, j’avais plaisir à aller à l’école. Les stages se passaient bien, je n’ai jamais eu besoin de passer au rattrapage », narre-t-elle. Puis arrivent ces deux enfants, en 2017 et en 2020. Et lorsqu’elle revient de son congé maternité, l’hôpital se trouve en plein cœur de la première vague de l’épidémie. « Tout était devenu morose. J’aimais mon métier, mais pas dans ces conditions-là.» Oubliée des primes covid pour être revenue de congé maternité trop tard, elle confie : « C’était la chose de trop après l’investissement pendant plusieurs mois au coeur des services covid.» Elle tient encore quelques mois avant de poser une disponibilité.

Un peu émue, elle raconte avoir gardé contact avec de nombreuses collègues, qui lui témoignent régulièrement des mauvaises conditions dans lesquelles elles exercent aujourd’hui. « Ça me fait mal au cœur. C’est un métier de l’humain et des collègues deviennent aigries à cause du traitement et des conditions au travail. »