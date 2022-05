Belfort : du théâtre d’improvisation pour rapprocher les générations 

« Allez, debout ! » motive Yann Arnaud, formateur en improvisation. Pas toujours facile, surtout pour les jeunes stagiaires, de sortir de leur coquille pour monter sur scène. Pourtant, le talent est là, se développe au fil des minutes. Pour finir dans de grands éclats de rire et de théâtralité au bout de quelques heures.

Durant quatre séances de trois heures, six stagiaires de l’école de la 2e Chance (E2C) de Belfort et cinq personnes âgées de l’association La Madrilène, du quartier des Résidences, ont participé à du théâtre d’improvisation. Pour la dernière séance, Yann Arnaud propose de nombreux exercices pour cerner les émotions, les maîtriser et les exprimer. « Soyez un choeur et envoyez au choeur d’en face une émotion sans parler ! », s’exclame le formateur. Les regards sont dubitatifs, mais tous se prennent au jeu. Chacun mime, grimace pour faire passer l’émotion que l’autre équipe doit deviner. « La bienveillance », hurle Françoise. « L’amour », tente Patricia. C’est bingo, l’équipe trouve presque du premier coup. « Apprenez à observer pour cerner les émotions. Cela vous servira dans votre vie de tous les jours », conseille Yann.

L’instant d’après, le groupe se retrouve dans un appartement, pour une crémaillère. Dans chaque pièce, une émotion doit être imitée. De l’extérieur, c’est hilarant. Et ça paraît difficile ! Mais tous s’en sortent très bien. Patrick, retraité, y va de bon coeur : « Dans une autre vie, j’aurais pu faire des sketchs », plaisante-t-il. Il forme un duo de choc avec Marcelle, alias Mamie Rock’n’roll. Ils font rire tout le monde à travers leur performance théâtrale.

Chez les jeunes et les plus âgés, les comportements se ressemblent, se répondent. Alors que certains des jeunes se lèvent sans sourciller pour les exercices, certains, parmi les plus âgés, râlent pour un exercice. Alors que les bénévoles de La Madrilène apparaissent débordant d’énergie, extravertis au possible, les jeunes apparaissent plus timides, plus réservés. À la fin, de beaux duos intergénérationnels sont nés. Au détour d’un exercice où des équipes doivent inventer des scénarios et les mimer pour les faire deviner à l’autre équipe, les plus âgés se retrouvent à imiter des attaques de Kraken tandis que les plus jeunes reproduisent des scènes d’Alerte à Malibu. Éclats de rires et encouragements emplissent la salle.