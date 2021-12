Belfort : devant le tribunal, le cri d’alerte face une justice déshumanisée

Jérémy Mairel, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Belfort dénonce « un travail à la hache ». Il explique : « Nous n’avons plus l’impression d’être juge. Dans des affaires de divorce avec enfants à charge, nous avons quinze minutes pour penser à tout. Tout est chronométré. Si l’on venait à prendre plus de temps, les comparutions immédiates prendraient du retard. » Une configuration qui n’est pas viable. L’ensemble du personnel du tribunal ne cache pas sa désolation.

« Les choses ont toujours été comme ça. Le malaise profond lié à la charge de travail est devenu la normalité. Pour ne pas être submergé, nous devons travailler durant nos soirées, nos week-ends. Travailler chez soi est devenu la norme », témoigne Pauline Combier, juge des enfants. « Et si on ne le fait pas, on sait qu’il n’y aura personne pour nous remplacer », renchérit Agnès Gorce, juge de l’application des peines.

Derrière : des dossiers traités rapidement, trop rapidement. Et des décisions qui ne sont pas toujours comprises par les justiciables. « C’est ce fait qui donne l’impression que la justice est arbitraire. En fait, nous n’avons juste pas le temps », expose Pauline Combier. Si pour le justiciable, le dossier est souvent celui de sa vie, pour les juges, chacun des dossiers représente une charge de plus sur une pile qui ne cesse de s’emplir. « Aujourd’hui, les gens n’ont plus confiance en la justice due à cela. Les gens ne se sentent plus valorisés et ont l’impression que la justice est expéditive », argue Adrienne Aubert, juge des contentieux de la protection.

Si la charge de travail est si importante pour les juges, mais aussi pour les greffiers, c’est que le manque de moyen est important. « Au tribunal de Belfort, il nous manque, au minimum, 30 % de greffiers », témoigne Jean-Philip Ghnassia, juge d’instruction et délégué régional de l’union syndicale des magistrats (USM). Pour travailler avec plus de sérénité, Jérémy Mairel, juge aux affaires familiales estime qu’il faudrait pouvoir passer de 10 à 15 juges au tribunal judiciaire de Belfort. Mais rien de tout cela n’est prévu.