Belfort : deux ans de prison avec sursis pour une aide-soignante qui avait drogué ses collègues

Entre 2014 et 2019, cette aide-soignante, mariée et mère de deux enfants, a introduit un antalgique et un neuroleptique dans les boissons de ses collègues. Les victimes avaient trouvé une seringue suspecte dans son sac et elle l’avaient filmée en cachette en train d’agir. « Mes clientes décrivent toutes les mêmes phénomènes: plus de jambes, des sueurs, elles n’arrivaient plus à garder les yeux ouverts, elles avaient des endormissement tellement profonds que personne ne pouvait les réveiller avant le matin », a décrit Me Alexandre Bergelin.

L’aide-soignante a également admis avoir particulièrement visé l’une de ses collègues. L’avocat de cette dernière, Me Stéphane Giuranna, a souligné la violence des « problèmes d’estime de soi » engendrés par la prise de ces médicaments qui l’ont transformée en « loque pendant cinq ans ». « Je n’ai rien contre elles, je ne me suis jamais disputé avec elles », s’est désolée la mise en cause lors de ses auditions. « Je n’ai jamais voulu faire du mal, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma tête ». « Ce n’est pas parce qu’elle ne veut pas donner d’explications, mais parce qu’elle ne les a pas », a assuré l’avocate de la prévenue, décrivant une femme aux « carences affectives considérables », qui « a fait des choses pour pouvoir venir ensuite aider et être valorisée ».