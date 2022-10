Belfort : dans le cortège, les professeurs s’élèvent contre la réforme des lycées professionnels

L’appel à la grève a eu une ampleur nationale, et regroupe la quasi-totalité des organisations syndicales du secteur. Pour les syndicats, la réforme nivelle par le bas les exigences. Même si elle avait pour but d’améliorer une filière où deux ans après l’obtention des diplômes, seuls 41% des titulaires d’un CAP et 51% des bacheliers professionnels ont un emploi (voir l’article du Monde).

« Aucun bilan n’est tiré de tout ça », déplore une syndicaliste, sur place. Et aucun recul n’est pris, selon elle. Les syndicats regrettent que cette réforme de plus soit là pour « instrumentaliser la formation professionnelle des jeunes » pour remplir certains secteurs d’activités « désertés par les actifs ». D’autant plus que cette réforme propose de régionaliser l’offre de formation des lycées professionnels en fonction des besoins locaux des entreprises en emploi. De quoi faire bondir les syndicats.

Ils s’alarment, aussi, sur la continuité des postes pour les professeurs de lycées professionnels. « Avec l’augmentation de la durée des stages, de nombreux.ses professeurs de lycées professionnels perdront leur poste. Où iront-ils enseigner ? »