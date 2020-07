Belfort : Bruno Kern, candidat aux élections sénatoriales

« On peut toujours taper à la porte de l’attaché parlementaire du ministre, glisse-t-il également, sournoisement. C’est sans doute très agréable d’avoir une réponse de politesse. Mais ça ne fait pas avancer le dossier. Il faut savoir appeler le bon conseiller technique. » Un tacle, à peine déguisé, à Cédric Perrin. Un peu plus loin, il note son intention de siéger à la commission des lois, là où tout se décide. Et remet une couche à son adversaire, disant qu’il préfère travailler à la commission des lois, « plutôt que d’aller faire le tour du monde ». « C’est très agréable pour celui qui fait des missions d’études, mais ça n’apporte rien au Territoire de Belfort », glisse celui qui a publié ces derniers mois l’ouvrage Belfort, territoire de radicalités – l’affirmation dans la République.

Bruno Kern ne se présente pas sous l’étiquette de La République en Marche, pour que le choix des grands électeurs ne soit pas interprété comme un vote partisan affirme-t-il.