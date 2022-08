Belfort : 3 opérations de contrôle par jour pour lutter contre les rodéos urbains

Le directeur de cabinet de la préfecture du Territoire de Belfort, Christophe Duverne, dénonce de son côté le sentiment d’impunité des contrevenants : « C’est un phénomène qui exaspère les riverains. Ces pratiques compromettent la sécurité des usagers de la route. Il faut lutter contre cela.» Pour aider à la compréhension de ce type d’infraction, il précise : « Les rodéos urbains peuvent être réalisés avec des quads, des motos, des trottinettes, tout véhicule terrestre motorisé.» Et ils ont pour caractéristique « de compromettre la sécurité des usagers sur la route » et « d’alimenter le sentiment d’insécurité » avec des pratiques dangereuses sur les routes : vitesse inadaptée, figures acrobatiques, regroupements…

Devant l’importance du phénomène, le code de la route a d’ailleurs vu un nouvel article naître réprimant les rodéos urbains comme un délit spécifique et durcissant les sanctions. Désormais, l’article L. 236-1 du code de la route dispose que : « Le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. »