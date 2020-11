Belfort : 19 cas positifs à la covid-19 au commissariat de police

Jusqu’à 19 agents du commissariat de police, à Belfort, ont été positifs au virus SARS-CoV-2, responsable de la covid-19, ces derniers jours. Une situation qui a entraîné une mise en quarantaine des personnes concernées, plus de quelques cas contacts. Environ 160 personnes travaillent au commissariat de police. Une commission santé, sécurité et condition de travail (CSSCT) a été réunie ce jeudi matin en préfecture.

Ce vendredi, l’épisode de contamination ne concerne plus que 12 cas confirme la préfecture, rassurante. Ces absences n’ont pas été constatées dans les mêmes services. Il y a eu une « mobilisation forte des effectifs », confirme le préfet du Territoire de Belfort, Jean-Marie Girier, pour faire face à cette situation et assurer les missions, alors que la police nationale est particulièrement sollicitée. Au commissariat, la direction ne communique pas. Mais elle se veut rassurante également : le « service fonctionne normalement ». Dans plusieurs voix en interne, on sent toutefois que l’ambiance n’est pas sereine autour de ce sujet et que l’information a mal circulé.

La réunion de jeudi a permis « d’avoir un dialogue et d’accroître la vigilance de chacun », note Sébastien Garcia, délégué départemental du syndicat de police Alliance. Le syndicat confirme également « que tous les gestes barrières sont respectés » par les agents. Et le protocole est mis en place confirme Sébastien Garcia. Il y a du gel et des masques, ce qui n’était pas le cas au début de la crise sanitaire ; le syndicat était justement monté au créneau. Le représentant du personnel suggère d’organiser une campagne de tests au commissariat. « Nous sommes dans l’opérationnel. Nous nous devons d’être protégés pour être efficaces dans nos missions », poursuit-il.