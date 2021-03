Belfort: 1500 nouveaux rendez-vous de vaccination ouverts à partir de ce mardi

La préfecture du Territoire de Belfort annonce ce lundi 22 mars l’arrivée de « 1500 nouvelles doses de vaccins Pfizer et Moderna destinées à des primo-injections [qui] vont être livrées cette semaine au profit des centres de vaccination de Belfort, Giromagny, Grandvillars et du centre mobile départemental. Ainsi, et en complément des rendez-vous de première injection déjà pris, plus de 1500 nouveaux rendez-vous de primo-vaccination pour la semaine prochaine, accessibles aux publics prioritaires, seront ouverts à la réservation sur la plate-forme Doctolib , dès ce mardi 23 mars à 10h. »

Pour mémoire, la semaine dernière, 2200 doses de vaccins ont été livrées dans le Territoire de Belfort. Ainsi, la préfecture se réjouit de la « montée en puissance de manière significative » de la campagne de vaccination dans le département. « Cette intensification se confirme et se poursuit, indique le communiqué de la préfecture . À ce jour, dans le Territoire de Belfort, plus de 15200 personnes ont reçu une 1ère injection (soit 10% de la population), plus de 8100 ont reçu leur 2nde dose (52% des + de 75 ans sont vaccinés). » Mais la préfecture ne cache pas sa préoccupation face à la brutale reprise de l’épidémie: « La dégradation préoccupante de la situation sanitaire se poursuit dans le département. Ainsi, le taux d’incidence a été multiplié par 4 en 15 jours. 84 personnes sont hospitalisées à l’HNFC, dont 14 en réanimation. »